Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin Dritter Teil der Sissi-Trilogie als Hörfilm

Inhalt

Sissi, seit kurzem zur Königin von Ungarn gekrönt, hat dieses Land und seine Menschen in ihr Herz geschlossen. Fernab vom strengen Hofzeremoniell in Wien, genießt sie dort lange Ausritte in Begleitung des Grafen Andrassy. Der Mutter des Kaisers ist dies natürlich ein Dorn im Auge. Sie rechnet mit der Eifersucht ihres Sohnes.

(Hörfilm)