Zwischen Stefan Herbst und seiner neuen Kollegin Laura Russo knistert es auf der ersten gemeinsamen Reise von Beginn an, was auch Beatrice nicht entgeht. Lulu und Kevin Müller, die die Reise auf einer Hochzeitsmesse gewonnen haben, ist allerdings entgangen, dass auf ihrer Traumreise nicht alles inklusive ist. Kevins Lösung für die dadurch entstandenen Geldprobleme entspricht aber leider nicht ganz den Vorstellungen Lulus.



Auch Gloria und Patrick Sennack hatten sich unter einer unvergesslichen Hochzeitsreise eigentlich etwas ganz Anderes vorgestellt. Zuerst taucht unerwartet Glorias Sohn Paul an Bord auf und dann wartet an Land die zweite Überraschung: Patricks Tochter mit ihrem Sohn Mats, um den sich die Hochzeitsreisenden in weiterer Folge kümmern müssen.



Koproduktion ZDF/ORF

Hauptdarsteller Marcus Grüsser (Stefan Herbst)

Amy Mußul (Laura Russo)

Sascha Hehn (Kapitän Viktor Burger)

Heide Keller (Beatrice)

Nick Wilder (Dr. Sander)

Schauspieler Angela Roy (Gloria Sennack)

Heio von Stetten (Patrick Sennack)

Teresa Klamert (Luise Müller)

Marco Bretscher-Coschignano (Kevin Müller)

Ricardo Angelini (Mikele)

Marie Rönnebeck (Tabea)

Marius Bistritzky (Paul)

Liz Baffoe (Denise Russo)

Buch Barbara Engelke

Regie Sigi Rothemund