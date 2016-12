Aufgetischt im südlichen Waldviertel

Seit Maria Pravec ihren Garten übernommen hat, ist sie ein Teil von diesem geworden. Sie weiß ihre neue Selbstständigkeit zu schätzen. Ein Lebensgefühl mit Gewinn und Verlust, das sie gegen nichts in der Welt eintauschen möchte. Da ist es kein Wunder, wenn sich Verbündete ansiedeln.

Ihre Mitbewohnerin am Hof, Elisabeth Haslinger, bietet Catering und Kochkünste an, und weiß genau, woher die Zutaten stammen.

Die Apothekerin Elisabeth Gmach-Mittermayer hat gelernt, was Menschen gut tut. Auch deshalb hat sie einen Bauernhof übernommen, um die Gesundheit ihrer Mitmenschen nicht nur mit pharmazeutischen Mitteln zu erhalten.

Markus Prammer kümmert sich ebenfalls um das Wohl anderer. Historischen Gebäuden wie dem Schloss Pöggstall hilft er nicht mit modernem Face-Lifting, sondern mit alt-überlieferten Kalkverbindungen auf die Beine.