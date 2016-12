Für Kapitän Viktor Burger kommt die Reise nach Palau wie gerufen. Nicht nur, dass er endlich einmal wieder tauchen kann, er trifft dort auch seinen alten Freund, den bekannten Naturfilmer Dirk Steffens, wieder. Doch der Tauchgang endet beinahe fatal, als Dirk beim Auftauchen von einer Bootsschraube verletzt wird.



Weniger gefährlich aber ebenfalls dramatisch verläuft die Reise für Tobias und Mia. Mia ist überglücklich, weil Tobias um ihre Hand anhält, bis sie an Bord von ihrer Vergangenheit eingeholt wird: In ihrer Studienzeit arbeitete sie bei einem Escort-Service und trifft an Bord einen ihrer Kunden wieder, der sich an sie erinnert.



Tragisch ist die Reise schließlich für Evelyn und ihren an Demenz erkrankten Martin, da es mit ziemlicher Sicherheit die letzte große Reise für Martin sein wird.



Koproduktion ZDF/ORF

Hauptdarsteller Sascha Hehn (Kapitän Viktor Burger)

Heide Keller (Beatrice)

Nick Wilder (Dr. Sander)

Schauspieler Harald Schmidt (Oskar Schifferle)

Claudia Rieschel (Angelika Strobel)

Heinz Hoenig (Günther Strobel)

Jeannette Arndt (Evelyn Koch)

Michael Gwisdek (Martin Koch)

Nele Kiper (Romy Felber)

Kristian Kiehling (Lars Felber)

Zoé Weiland (Mia Schreiber)

Ralph Gassmann (Tobias Reiter)

Andrea L'Arronge (Carmen St. Pierre)

Dietrich Mattausch (Hieronymus Claasen)

Dirk Steffens (Dirk Steffens)

Buch Jürgen Werner

Regie Stefan Bartmann