FeierAbend Rhythmen, die verbinden

In der ORF-Castingshow "Die große Chance der Chöre" hat es Kojo Taylor mit seinem "Ghana

Ministrel Choir" bis ins Semifinale geschafft. "Die Musik ist die kraftvollste und universalste Sprache", ist der aus Ghana stammende Wissenschafter übrezeugt.

Kojo Taylor lebt mit seiner Familie in Wien. Er hat an der Montanuniversität in Leoben studiert und ist jetzt Lehrbeauftragter an der Technischen Universität in Wien. Außerdem ist er Lektor in der evangelischen Pfarre Wien-Simmering, in der die Ghanaische Gemeinde beheimatet ist. Dort predigt und tauft Kojo Taylor auch. Er will den Menschen Mut machen und Brücken bauen zwischen den Kulturen. Am einfachsten, meint er, gehe das über den Rhythmus und die Musik. Der mittlerweile in Österreich bekannte und gefragte "Ghana Ministrel Choir" wurde in der Pfarre gegründet.

Ein Film von Stefan Ludwig