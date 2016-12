Zeit im Bild

Popstar George Michael 53jährig an Herzversagen gestorben / Nach Flugzeugabsturz Staatstrauer in Russland / Wieder zahlreiche Festnahmen in der Türkei / Israel hat nun auch den US-Botschafter einberufen – dazu eine Schaltung in die USA / Neue Regeln für die Absetzbarkeit für Spenden / EU-Wettbewerbsbehörde will gegen die Buchungsplattform „booking.com“ vorgehen