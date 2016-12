Just während der Hochzeitsvorbereitungen für ihre Tochter wird Valerie von ihrem Mann vor vollendete Tatsachen gestellt: er will sich scheiden lassen und ihre beiden jüngeren Kinder mit nach London nehmen. Für die erfolgreiche Autorin ein Schock aber auch ein Weckruf, um für ihre Ehe und ihre Kinder zu kämpfen....

In dieser Folge der beliebten Reihe sind neben der in Tokio geborenen österreichischen Schauspielerin Katja Weitzenböck als populäre Autorin Valentine Whitely jede Menge beliebter englischer Mimen zu sehen, wie Rupert Graves , bekannt als Detective Lestrade aus der erfolgreichen Serie "Sherlock", als ihr Mann Nicholas sowie John Hannah aus "Die Mumie" und der TV-Serie "Damages" als Verehrer Lord Mallory. Mit dabei ist auch die Grande Dame der englischen Kino- und Theaterszene Eileen Atkins .

Inhalt

Valentine Whiteley ist erfolgreiche Autorin von Erziehungsratgebern und verkörpert das Bild der perfekten Mutter. Umso größer ist der Schock, als Valentines Mann ihr während der Vorbereitungen für die Hochzeit ihrer Tochter Sophie eröffnet, dass er sich scheiden lassen will. Außerdem will er für die beiden jüngeren Kinder das Sorgerecht beantragen. Schmerzlich wird Valentine bewusst, dass sie in den letzten Jahren zu sehr für ihre Karriere gelebt und dabei ihre gute Bindung zu den Kindern verloren hat. Es scheint sich alles zum Besseren zu wenden, als sie den humorvollen Journalisten Daniel Barras bei einem Interview kennenlernt. Bis sie zu entdecken vermeint, dass er ihr Naheverhältnis beruflich ausschlachtet.



Koproduktion Tele-München/ORF



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)