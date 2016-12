Sissi, die junge Kaiserin Teil Zwei der Sissi-Trilogie als Hörfilm

Sissi (Romy Schneider) hat Mühe, sich an ihr neues Leben an der Seite von Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) zu gewöhnen....

Inhalt

Die Hochzeit von Kaiser Franz Joseph mit der jungen Bayernprinzessin Sissi war ein Fest für ganz Europa. Doch ihre unkonventionelle Art macht es der jungen Kaiserin schwer, sich in ihrer neuen Heimat, der Hofburg in Wien, einzufügen. Fast alles, was dem Naturkind vom Starnbergersee gefällt, verstößt gegen die Hofsitten. Zwischen Sissi und ihrer Schwiegermutter ist damit der Grundstein für eine tiefe Feindschaft gelegt.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)