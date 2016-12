Der kleine Lord ("Little Lord Fauntleroy") Filmklassiker mit Alec Guiness

Das berühmte Kinderbuch von Frances Hodgson Burnett wurde im Jahre 1980 mit Brit-Legende Alec Guiness als Earl of Dorincourt und dem damals zehnjährigen Rick Schroder als Lord Fauntleroy neu verfilmt....

Inhalt

Der Earl of Dorincourt lässt seinen Enkel Ceddie aus New York nach England holen. Sein Erbfolger soll zumindest eine standesgemäße Erziehung genießen. Unter dem Einfluss des aufgeweckten kleinen Lords verwandelt sich der adelsstolze alte Herr in einen wahren Menschenfreund und Wohltäter.