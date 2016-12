Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger Lesachtal, Kötschach-Mauthen und Weissensee

Zabine Kapfinger begrüßt die Zuseherinnen am Heiligen Abend aus dem winterlich-romantischen Venedig in einer Gondel. Warum dieser ungewöhnliche Schauplatz zu Beginn? Viele der venezianischen Gondeln sind aus den Fichten des Kärntner Lesachtals gefertigt, deshalb begibt sich Zabine auf Spurensuche nach Kärnten und lernt Menschen kennen, die aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sind.

Zabine geht der Frage nach, warum Generalvikar Engelbert Guggenberger seiner Heimat, dem naturbelassenen Lesachtal, eine berührende Liebeserklärung samt weihnachtlichen Kindheitserinnerungen schenkte. In Kötschach-Mauthen verrät Stefanie Zobernig, wie man es anstellt, gerade zum Heiligen Fest seine Seele zu pflegen. Und am glasklaren Weissensee spürt Zabine bei Dorfchronistin Susi Draxl den weihnachtlichen Geschmack der Kindheit auf.

So, wie die Menschen, so das Land – da, wo in der “staaden Zeit“ tief verwurzelt gemeinschaftlich philosophiert und Brauchtum gepflegt wird, wird auch freudig und weihnachtlich-besinnlich musiziert und gesungen - etwa vom Lesachtaler StreichXsang, dem Ploner Biobauern Walter Zojer samt sangesfreudigen Männerchor-Freunden, und der Singgemeinschaft Weissensee.