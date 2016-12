FeierAbend Fürchtet euch nicht!

Petra Morzé ist Burgtheater-, Film- und Fernsehstar und in ihrer Freizeit am liebsten in der Natur. Der Wechsel von Scheinwerferlicht und Stille ist für sie ganz wichtig. Vor ein paar Jahren ist sie deshalb aufs Land gezogen, wo sie im Kreise der Familie auch Weihnachten feiert. Das Kind in der Krippe - für Petra Morzé hat diese Menschwerdung Gottes einen hohen Stellenwert. "Kein Priester, kein Theologe stand an der Krippe von Bethlehem. Und doch hat die christliche Theologie ihren Ursprung in dem Wunder aller Wunder, dass Gott Mensch wurde", schreibt der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Für ihn war der Glaube an diesen menschgewordenen Gott die Kraftquelle für gesellschaftspolitisches Handeln und Tun und das bedeutete auch, sich all dem entgegenzustellen, was gegen die Menschlichkeit ist. "Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar…", schreibt er in einem Weihnachtsbrief noch wenige Wochen vor seiner Hinrichtung durch die Nazis. Sein Mut wurde ihm zum Verhängnis: Am 9. April 1945, kurz vor der Kapitulation, wurde Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg ermordet. Doch Mut, Hoffnung und Vertrauen hatte er bis zum Schluss. Wer glaubt muss sich nicht fürchten, das sagt schon der Engel den Hirten im Weihnachtsevangelium zu. Ein "FeierAbend"-Team trifft die Schauspielerin Petra Morzé abseits der Bühne und spricht mit ihr über Weihnachten, Vertrauen und Furchtlosigkeit und den Theologen Dietrich Bonhoeffer, dessen Haltung und Texte für Petra Morzé heute aktueller denn je sind.