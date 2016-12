Seitenblicke

12 Frauen und 200 Gäste, plus einer großen Anzahl von edlen Weinen - auch so kann man in der Weihnachtszeit feiern, man nennt das dann einfach "Weinachteln" und stößt darauf an.

*Weihnachtsgrüße von Michael Heltau

Vorweihnachtliche Stunden bescherte uns Schauspieler und Chansonnier Michael Heltau mit einer Weihnachtslesung in der historischen Reitschule in Grafenegg. Außerdem erklärt er uns, was genau er an diesem Fest so schätzt.