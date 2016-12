kreuz und quer spezial Still

Otto Lechner, Klaus Trabitsch, Peter Rosmanith und weitere drei österreichische Musiker singen traditionelle Weihnachtslieder - alles andere als traditionell interpretiert. Seit vielen Jahren formieren sich die österreichischen Musiker immer zur Weihnachtszeit und füllen als "Bethlehem Allstars" Konzertsäle, Kirchen, diverse Räumlichkeiten. "Menschwerdung" ist das zentrale Thema der christlichen Weihnachtsbotschaft, indem man liebgewonnene Menschen Geschenke bereitet, wird das Fest traditionell begangen. Die "Bethlehem Allstars" sind Ausnahmemusiker. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihr musikalisches Können aus, sie haben auch außergewöhnliche "Musikerkarrieren": Otto Lechner ist blind - und dennoch - oder vielleicht gerade deshalb - ein Akkordeonvirtuose. Klaus Trabitsch besticht mit seinen Gitarrenkünsten - und das, obwohl seine Hand nach einem schweren Verkehrsunfall nach einem Konzert beeinträchtigt ist. Wer sind die Menschen hinter der Musik? Was sind ihre prägenden Ereignisse auf ihrem Weg zur "Menschwerdung"? Was ist ihnen in ihrem Leben "zum Geschenk" geworden? Und wie stehen sie zu dieser "Menschwerdung", die sie in ihren Liedern besingen?