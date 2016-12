Aus der Kreuzkirche in Graz:

Mit der Gemeinde feiert Pfarrer Paul Nitsche

"Tannenduft und Engelshaar" - so lautet das Adventprojekt gegen Altersarmut in der Evangelischen Kreuzkirche in Graz. Mitten aus der fröhlichen Weihnachts-Atmosphäre findet die Christvesper mit Weihnachtsevangelium und Krippenspiel der Kindergruppe statt.