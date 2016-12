Der Bergdoktor Schön blöd

Neue Folgen ab Montag, 2. Jänner 2017

Seine Patienten halten ihn wieder auf Trab, seine Familie setzt hohe Erwartungen in ihn – und diesmal wird er auch noch selber krank: In sieben neuen Episoden erwarten den "Bergdoktor" jede Menge beruflicher und privater Herausforderungen. Von Juni bis Mitte Dezember 2016 fanden die Dreharbeiten zur zehnten Staffel der erfolgreichen ORF/ZDF-Serie im Tiroler Ellmau am Wilden Kaiser statt.



Neben Publikumsliebling Hans Sigl in der Titelrolle spielen in durchgängigen Rollen erneut u.a. Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Mark Keller und Nicole Beutler. Die TV-Zuseher kommen schon bald in den Genuss der neuen 90-minütigen Folgen, die jeden Mittwoch um 20:15 Uhr gesendet werden. Den Auftakt macht das Special "Der Bergdoktor - Gestohlenes Glück" mit einer abgeschlossenen Handlung am Montag, 2. Jänner 2017 um 20:15 Uhr. Ab Mittwoch, 4. Jänner 2017 öffnet Martin Gruber seine Ordination zu sieben neuen Folgen der zehnten Staffel.