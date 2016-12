Bereits zur Tradition geworden ist das ORF-Weihnachtskonzert "Christmas in Vienna" aus dem Wiener Konzerthaus.

Die Advent- und Weihnachtszeit ist eingebettet in alten Traditionen und Bräuchen. Die Pforten der Christkindlmärkte öffnen sich, der Duft von frischen Lebkuchen und Keksen liegt in der Luft, die Weihnachtstanne verzaubert mit funkelndem Lametta und farbenfrohen Kugeln die Wohnzimmer, die Kinderaugen beginnen zu funkeln und schon bald verkündet ein Glockenläuten die Ankunft des Christkinds. Ja, das ist Weihnachten!



Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest bietet das jährlich stattfindende Adventkonzert einen musikalischen Ausflug in weihnachtliche Traditionen aus aller Welt und beweist immer wieder aufs Neue, dass Weihnachten eine Zeit des Miteinanders ist und die Menschen nicht nur musikalisch über alle Grenzen hinweg verbindet.