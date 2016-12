Sturm der Liebe Teil 2602

Adrian geht regelmäßig Laufen. Das weiß auch Beatrice, die sich seine feste Routine zunutze machen will, um Adrian hinterrücks zu ermorden. Als ihr im letzten Moment Bedenken kommen, droht sie sich vor Aufregung selbst zu entlarven. Erleichtert darüber, dass Adrian unversehrt heimkehrt, stürzt sich derweil Clara in die Arbeit. Noch ist das Kleid nicht fertig, das Filmstar Naomi Krüger am Premierenabend der Boulevardpresse vorführen soll. Überraschend lässt Claras großer Karrieresprung aber auf sich warten.