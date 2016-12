Kommissar Rex Der Tod der alten Damen

Alleinstehende alte Damen verschwinden spurlos in einem Wiener Nobelbezirk. Wie Kommissar Moser herausfindet, waren sie alle Kundinnen eines Feinkostgeschäfts, das auch Hauszustellungen durchführt. In der Wohnung einer der Damen deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Während Moser die Nachbarin der Verschwundenen befragt, spielt Rex mit seinem neuen Ball und freundet sich so mit einem Kind, dem wichtigsten Augenzeugen, an.

Koproduktion Taurus Film/ORF