Am Schauplatz Gebt mir mein Kind zurück

Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, seine Kinder zu schützen. Dem Jugendamt kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Besteht für Kinder Gefahr in der Familie, schreitet das Jugendamt ein und bringt die Kinder in Sicherheit. Danach wird bei Gericht entschieden: Wo sind die Kinder besser aufgehoben? Zuhause bei den Eltern oder in einem Heim?