heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Das heurige Jahr hat nur mehr ein paar Tage und schon jetzt wird über den kommenden Urlaub nachgedacht. Was allerdings bei der Urlaubsplanung zu bedenken ist, und was das Unternehmen erlauben, oder ablehnen kann, darüber informiert heute Lisa Lind.

In den letzten Jahren feierte der Grüne Tee eine Arte Renaissance. Der Ruf besonders gesund zu sein ließ die Absätze von Matcha (Pulver) und Grünem Tee in die Höhe schnellen. Doch ob und wie gesund der Tee wirklich ist, das hängt unter anderem auch von der Schadstoffbelastung ab. Der VKI hat die gängisten Produkte getestet und war von dem Ergebnis nicht unbedingt angetan. Onka Takats informiert heute über die Testergebnisse.

Das Essperiment

Alle Essperiment-Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen einander in einem Salzburger Bio-Hotel zu einem Meinungsaustausch und zu einer Halbjahresbilanz. Für das Ehepaar aus Wien, die Familie aus der Steiermark und die Wohngemeinschaft aus Oberösterreich hat sich das Leben in den letzten Monaten gewaltig verändert. Was alle ein bisschen bedauern: Sie können kaum mehr Einladungen zu Weihnachtsfeiern annehmen, weil weder Punsch noch Lebkuchen regionale Lebensmittel sind. Auch im Biohotel inspizieren sie die Küche und fragen kritisch nach, woher denn die Lebensmittel kommen – denn Bio ist ihnen allen mittlerweile viel zu wenig.