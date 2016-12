heute leben

Durch die Sendung fürht Wolfram Pirchner

Krippenfigurenschnitzer Unsere Außenreporterin Verena ist heute bei einem Krippenschnitzer in St. Wolfgang.

Wirtschaft: Weihnachtsgeschäft Bald ist Heiligabend und viele Kinder warten schon gespannt, was das Christkind heuer bringen wird. Christoph Varga, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, weiß wie das Weihnachtsgeschäft heuer aussieht, was die häufigsten Geschenke sind, wieviel Online gekauft wird und wie man am besten umtauschen kann.

Licht ins Dunkel In unserem heutigen „Licht ins Dunkel“-Beitrag besucht unsere Kollegin Elisabeth Engstler den 16-jährigen Jan aus Wien. Jan leidet an einer autistischen Wahrnehmungsstörung, kann nicht sprechen und benötigt ständige Betreuung. „Licht ins Dunkel“ hat die Familie bei der Anschaffung eines Therapiefahrrades unterstützt.

Verpackungstipps für Geschenke Ihr großer Auftritt währt meistens nur einen Moment lang. Und doch geben viele Österreicherinnen und Österreicher auch in diesem Jahr wieder Millionen nur für die Verpackung ihrer Geschenke aus. Wie man sparen und dabei selbst dabei noch kreativ sein kann, das zeigen uns heute die zwei Bloggerinnen vom Do it Yourself Online Magazin "WE LOVE HANDMADE": Anna Heuberger und Petra Gschwendtner.

"heute schöner" Zwillinge Heute erfüllen wir unserer Stylistin und Imageberaterin Eva Köck-Eripek einen lang gehegten Traum, nämlich eineiige Zwillinge verschieden umstylen. Es haben sich viele bei uns beworben, ausgewählt haben wir schließlich die "Sima-Zwillinge" aus Wien. Die beiden sind übrigens die "Tanten" unseres Studiokaters Syhrus!

Adventkalender 22 Universitäts-Rektorin Eva Blimlinger ist das "Akademisches Oberhaupt" einer der ältesten und international angesehensten Kunstakademien der Welt, und eine der streitbarsten Feministinnen des Landes.

Stargast: Werner Rosenberger Ihre Namen sind längst vergessen! Die glamourösen Wienerinnen die um 1900 und den aufregenden Golden Twenties für Furore gesorgt haben. Anekdotenreich und einfühlsam erzählt der Journalist und Autor Werner Rosenberger ihre Geschichten. Von wichtigen Frauen, die Stars in der Welt von Tanz, Theater, Varieté und Film waren. Sein neuestes Werk huldigt diesen Frauen und holt sie in die Gegenwart. Was ihn so an diesen Schicksalen interessierte erzählt er jetzt in „heute leben“.



Vintage Pelz Kein Stoff polarisiert mehr als Pelz. In der Modebranche kann man teilweise einen Wechsel zu Kunstpelz beobachten. Aber nicht alle sind glücklich darüber. Wir haben in Wien ein Label gefunden, dass Nachhaltigkeit und Ressourcen schohnend arbeiten. Sie verwenden für ihre Kreationen bestehende Pelz Ressourcen oder die Felle die sie vom Jäger bekommen. Nina und Marcel gehen mit Ihrer innovativen Idee eben neue Wege.

Andreas Onea Homestory Den meisten Fernsehzuschauern ist Andreas Onea als Moderator von "Licht ins Dunkel" oder als Moderator des Behinderten-Sportmagazins „Ohne Grenzen“ auf ORF Sport Plus bekannt. Sein Hauptjob ist es aber nicht vor der Fernsehkamera zu stehen, der 24-jährige lebt quasi im Wasser. Heuer hat der Niederösterreicher in Rio die Bronzemedaille bei den Paralympics im 100 Meter Brustschimmen gewonnen.

Festliche Blumendekorationen So kurz vor Weihnachten zeigt uns unsere Floristin Angelika Ertl-Marko schöne festliche Blumendekorationen, die auch schon ein kleiner Vorbote für Silvester sind.