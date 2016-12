Sturm der Liebe Teil 2601

Claras gutem Einfluss auf Adrian ist es zu verdanken, dass Charlotte noch einmal mit dem Schrecken davonkommt. Als ihn Beatrice daraufhin zu erpressen versucht, macht Adrian ihr klar, dass er seine Anteile komplett an die Saalfelds abtreten wird - komme, was wolle. Desirée wird von Adrian bezichtigt, mit ihrer Mutter unter einer Decke zu stecken. Doch Adrian kennt Beatrice schlecht, wenn er glaubt, sie gibt sich so einfach geschlagen. Dem nicht genug, kündigt sich Streit mit William an.