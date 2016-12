Zeit im Bild

Europaweite Fahndung nach Berlin-Attentäter - Dazu eine Live-Schaltung nach Brüssel / Weihnachtsmarkt in Berlin wiedereröffnet / Kein Ende des österreichischen Kosovo-Einsatzes in Aussicht / Regionale Wirtschaftsunterschiede in Österreich / Bankenkrise in Italien / Ausbau des Einsatzes der elektronischen Fußfessel geplant / Verdächtiger der Parkgaragen-Überfälle in Innsbruck verhaftet / „Vier gegen die Bank“: demnächst in den heimischen Kinos