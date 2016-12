Autofocus Halali - Allrad im Winter

In Österreich kümmern sich auf rund 84.000 km² Fläche - das entspricht in etwa der 200fachen Fläche von Wien - etwa 13.000 Jäger, Förster und Wildhüter um Wald und Wild, um Natur- und Umweltschutz. Häufiger Begleiter dabei ist der Allradler. Autofocus verlässt befestigte Wege und überprüft welche Arbeitsgeräte den harten Anforderungen gerecht werden und was sie dabei leisten.