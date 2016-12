heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Stolperfallen

Derzeit tummeln sich tausende von Menschen täglich in den Einkaufsstraßen Österreichs. Im Gemänge und in der Hektik kann es schnell passieren, dass man unachtsam wird und über etwas stolpert.

Nach dem Umbau der Mariahilferstraße hat Wien jetzt wieder eine neu gestaltete Fußgängerzone - in Meidling. Und genauso wie vor zwei Jahren auf der Mariahilferstraße gibts auch hier wieder "unsichtbare" Stolperfallen. Wie gefährlich so ein kleiner Fehltritt sein kann, das hat sich Lisa Lind angesehen.