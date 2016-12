Die Barbara Karlich Show Phänomen Pilgern: Hast du dein Ziel erreicht?

war immer unsportlich und hätte sich nie träumen lassen, dass er irgendwann über 12.000 Kilometer zu Fuß gehen würde. Im Februar 2013 bekam seine Schwester die Diagnose Brustkrebs. "Ich wollte ihr die Angst nehmen und kam auf die Idee, den Jakobsweg zu gehen. Ich wollte ihr täglich aufregende Berichte bieten, um sie von ihrer Krankheit abzulenken." Ali hatte alles kalkuliert, aber nicht die Grenzen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Als er schon beinahe aufgeben wollte, hat Ali gen Himmel ein Versprechen abgegeben: "Wenn meine Schwester überlebt und ich schmerzfrei in Santiago ankomme, gehe ich nach Mekka." Seine Schwester wurde gesund, und er hat sein Versprechen eingelöst. Aufgrund seiner Erfahrungen ist sein Leben nicht mehr das, was es früher einmal war.

Carina, 34, Restaurantleiterin aus Wien,

hatte ihr Leben dem Operngesang verschrieben. Ihrer Lehrer meinten, sie habe Talent, doch irgendetwas fehle in ihrem Gesang. Als die die paritätische Prüfung machte und dasselbe von der Jury zu hören bekam, wurde ihr bewusst, dass die Seele nicht ganz beim Singen ist. "Ich wollte Distanz zu allem bekommen. In der Stadt war ich sozusagen 'programmiert'. Ich wusste nicht mehr, was ich will und fragte mich, ob ich den Gesang für mich oder für andere mache. Genauso habe ich mir die Frage gestellt, ob meine Verlobung nur eine Vernunftentscheidung ist. So bin ich den Jakobsweg von der Haustür aus gestartet." Auch wenn sie sich auf diesem Weg einige Male gefragt hat, wozu sie pilgert, kann sie jetzt ein Jahr später sagen: "Gegen Ende des Jakobsweges habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt. Mit dem Gesang habe ich aufgehört und ein toller Job ist mir zugeflogen. Ich habe mein Ziel erreicht."