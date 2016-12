Magische Weihnachten Tiroler Krippen

Die Welt der Tiroler "Krippeler" ist eine ganz eigene. Meist sind es Männer, die sich diesem Hobby widmen. Aber der Begriff Hobby greift bei vielen Krippenbauern zu kurz: Für viele wird das Krippenbauen zur Lebensaufgabe.

Neben dem Aufstellen der Krippen werden noch andere Traditionen in der Vorweihnachtszeit gepflegt: So kümmert sich Martha Falschlunger darum, dass ihre Hühner auch in der kalten Jahreszeit beste Eier legen, damit Frauen wie zum Beispiel Adelhaid Kirchmayer köstliches Weihnachtsgebäck daraus machen können. Eine weitere Tradition, die in keinem Tiroler Haushalt fehlen darf, ist ein Adventkranz mit roten Kerzen.

Im Hotel Krone in Oberperfuss findet man die vermutlich größte Krippe im Tiroler Privatbesitz. Diese besondere Krippe lockt nicht nur die Tiroler an, sondern Gäste aus aller Welt..