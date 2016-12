heute leben

Ex-Cobra-Chef: Wolfgang Bachler im Gespräch nach dem Anschlag in Berlin | Licht ins Dunkel | Weihnachtsmenü: Zupfbrot / Gefülltes, Gebratenes Hendlschnitzerl / Ofengemüse / Apfelbrot / Spekulatiscreme | Adventkalender 20 | Udo Jürgens Todestag | Yoga um Stress abzubauen | Clemens Unterreiner singt für "Hilfstöne" | Stargast: Ana Milva Gomes

Eigentlich fehlen einem die Worte, die Bluttat gestern am Berliner Weihnachtsmarkt zu beschreiben. Angst zu verbreiten, das scheint das Ziel der Terroisten zu sein. Unser Reporter Jan Matejcek ist heute in Graz mit seinen vielen kleinen Advent und Christkindlmärkten.

Licht ins Dunkel

In unserem heutigen „Licht ins Dunkel“-Beitrag besucht unsere Kollegin Elisabeth Engstler den 29jährigen Peter aus Wallsee in Niederösterreich. Peter ist Rollstuhlfahrer und leidet an spastischer Diplegie. „Licht ins Dunkel“ hat der Familie bei der Anschaffung eines behindertengerechten Autos geholfen.