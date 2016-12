Mike Newell erzählt mit seinem großartig aufspielenden, britischen All-Star-Ensemble das schicksalshaft bewegte Leben des Waisenjungen Pip. Mitreißend verführerischer Ausflug in die magische Welt des viktorianischen Zeitalters!

Rechtzeitig zum 200. Geburtstag des großen Schriftstellers Charles Dickens im Jahre 2012 brachte Regisseur Mike Newell ("Vier Hochzeiten und ein Todesfall") eine Neu-Adaption des 1861 erschienenen Klassikers "Great Expectations" (Originaltitel) in die Kinos. In der hochkarätigen Besetzungsliste finden sich neben Jungstar Jeremy Irvine ("Gefährten") als Waisenjunge Pip große Namen wie Ralph Fiennes, Helena Bonham-Carter (die bereits in Mike Newells "Harry Potter und der Feuerkelch" auftrat) sowie Sally Hawkins und Robbie Coltrane.