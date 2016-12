ZIB

Liveübertragung der Pressekonferenz des Berliner Bürgermeisters zu Anschlag auf Weihnachtsmarkt / 12 Tote, Polizei spricht von vorsätzlicher Tat, Verdächtiger unter drei Namen bekannt / Erste Reaktion von Bundeskanzlerin Merkel zu Terror in deutscher Hauptstadt / Augenzeugenberichte / Liveschaltung zu unserem Korrespondenten in Berlin / Internationale und nationale Reaktionen auf den Terror in Berlin / Live im Studio sind Peter Gridling, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und ZIB-Außenpolitikchef Andreas Pfeifer