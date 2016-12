ZIB 2

Verlängerte Sendung zum Anschlag in Berlin Der Attentäter von Berlin ist offenbar noch auf der Flucht. Die Berliner Polizei ist sich nicht sicher, ob der festgenommene Mann aus Pakistan tatsächlich gestern den Anschlag mit mindestens zwölf Toten verübt hat. In der ZIB 2 eine Reportage von Andreas Jölli und eine Live-Schaltung zu Birgit Schwarz am Breitscheidplatz in Berlin.

Terror in Europa Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin ist der jüngste einer ganzen Serie von Terror-Anschlägen in diesem Jahr in Europa. Dazu ein Live-Gespräch mit dem Terrorismus-Experten Michael Lüders in Berlin.

Sicherheit in Österreich In Österreich sind die Einsatzkräfte der Polizei bis zum 9. Jänner in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Doch 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, sagt Innenminister Wolfgang Sobotka. In der ZIB 2 eine Reportage vom Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz und ein Studiogespräch mit dem Innenminister.