Harry Glück, einer der produktivsten und aber auch umstrittensten Architekten Österreichs, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Der Stadtplaner und Filmemacher Reinhard Seiß stellt in seiner Dokumentation Beispiele gelungener Architektur als Alternativen zum Häuschen im Grünen vor - so auch den Wohnpark Alt Erlaa.

Wobei den Menschen das Häuselbauen kaum zu verübeln ist, werden unser Städte doch seit den 1960er Jahren von einem Massenwohnbau dominiert, dessen sozialer Charakter sich im Grunde auf die finanzielle Leistbarkeit beschränkt. Bedürfnisse wie etwa nach nachbarschaftlichen Kontakten, Freizeitaktivitäten im Wohnumfeld oder persönlicher Gestaltung des Lebensraums werden hingegen weitgehend ignoriert. Dabei gibt es in Österreich Wohnbaupioniere, die seit Jahrzehnten demonstrieren, dass Wohnanlagen in der Stadt und verdichtete Bauformen im Stadtumland dem freistehenden Einfamilienhaus sogar überlegen sein können.

Wir besuchen Harry Glücks Wohnpark Alt Erlaa, wo alle Wohnungen bis in den 12. Stock über große, begrünte Terrassen verfügen und es für die Mieter in 90 Meter Höhe Dachschwimmbäder mit Blick über ganz Wien gibt. ´



Während Glück seine "Reihenhäuser" übereinander stapelte, gruppierte sie Roland Rainer in der Fläche – zu vollkommen autofreien und üppig begrünten Gartenstädten, wovon die größte in Puchenau bei Linz realisiert wurde.