Reisezeit - Kurztrip Lappland

Es zieht uns in den hohen Norden nach Lappland. Obwohl heute die Ureinwohner, die Samis, üblichen Berufen nachgehen, lieben sie es nach wie vor in den Wäldern unterwegs zu sein und die Geschichten ihres Volkes zu erzählen. Lappland ist kein eigener Staat, sondern eine Region, die zu vier Ländern gehört: Finnland, Schweden, Norwegen und Russland. Was das Land so einzigartig macht, ist seine Unberührtheit, die eisige Weite, das Nordlicht und der Einklang zwischen Mensch und Natur. Übrigens, in Finnisch-Lapplands Hauptstadt Rovaniemi ist ein berühmter Mann zu Hause, der Weihnachtsmann.