heute leben

Zsa Zsa Gabor gestorben | Licht ins Dunkel | Medizin: Gesunder Darm | Adventkalender 19 | Keine Tiere als Geschenk | Deko Weihnachten | Barbara Rett trifft Julia Gschnitzer | Petra Hartliebs neues Buch „Winter in Wien“ | Stargast: Marco Wahrstaetter

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Zsa Zsa Gabor gestorben "Sie war die letzte große Hollywood Diva", so steht es heute in allen Medien. Zsa Zsa Gabor ist gestern 99-jährig in ihrem Haus in Los Angeles verstorben. Unser Reporter Jan Matejcek hat den Journalisten und Buchautor Georg Markus getroffen und mit ihm über die glamouröse Diva gesprochen.

Licht ins Dunkel In unserem heutigen „Licht ins Dunkel“-Beitrag besucht Elisabeth Engstler die Konditorei „Famoos“ in Graz. Dort arbeiten Menschen mit Behinderung mit Fachkräften aus der Gastronomie zusammen und werden so auf den regulären Arbeitsmarkt vorbereitet. „Licht ins Dunkel“ unterstützt das Projekt.

Medizin: Gesunder Darm Unser Darm ist ein echtes „Hochleistungsorgan“. Die Verdauung ist nur eine, neben vielen anderen Aufgaben, die er rund um die Uhr zu bewältigen hat. Er befreit unseren Körper von unnützen und schädlichen Stoffen. Eine ganz wichtige Funktion hat er auch als Barriere gegen Krankheitskeime. Bewusst werden wir uns dieser Tatsachen erst, wenn der Darm Probleme macht, entzündet ist und Schmerzen bereitet. Wie man ihn am besten gesund erhält und was er wirklich dazu braucht ist Thema in der heutigen Sendung.

Univ. Prof. Dr. Christoph Gasche



Facharzt für Innere Medizin

Gastoenterologie & Hepatologie

Ordination: Loha for Life, Heiligenstädterstrasse 50, 1190 Wien

Adventkalender 19 „Ich war noch nie so gerne Pfarrerin wie im Gefängnis“ sagt die evangelische Pfarrerin Christine Hubka. Denn im Gefängnis finde „Begegnung pur“ ohne Schnörksel statt. Die außergewöhnliche Frau, die ihren Mann jung verloren und zwei Kinder alleine großgezogen hat, war unter anderem 10 Jahre Gemeindepfarrerin in Traiskirchen und arbeitet nun seit ihrer Pensionierung als ehrenamtliche Gefängnisseelsorgerin.

Keine Tiere als Geschenk Gerade vor Weihnachten wünschen sich vor allem Kinder ein Tier. Die Folgen solcher unüberlegten Käufe enden für Hund und Co. meist tragisch. Nach den Feiertagen landen die Tiere dann oft im Tierheim.

Deko Weihnachten Am Samstag ist es soweit, Heilig Abend steht vor der Tür. Die Tafel wird besonders schön gedeckt. Von unserer Einrichtungsexpertin Alexandra Zuckerstätter, sie präsentiert uns heute gleich zwei Weihnachtstafeln.

Barbara Rett trifft Julia Gschnitzer Barbara Rett hat die große Schauspielerin Julia Gschnitzer, die am 21.Dezember 85 Jahre alt wird, in ihrer Wahlheimat Salzburg getroffen, mit ihr über Spielen "aus dem Bauch", Vor-und Nachteile des Alters und den Ursprung ihrer Theaterleidenschaft gesprochen.

Petra Hartliebs neues Buch „Winter in Wien“ "heute leben" Buchexpertin Petra Hartlieb hat wieder selbst ein Buch geschrieben: Eine Weihnachtsromanze im winterlichen Wien der vorigen Jahrhundertwende und Arthur Schnitzler spielt dabei auch eine Rolle!

Petra Hartlieb

Ein Winter in Wien

Stargast: Marco Wahrstaetter Erst im August hat der Tiroler Marco Wahrstaetter seine erste CD veröffentlicht. In Deutschland durfte er damit schon Erfolge feiern. Aber auch in Österreich wird man auf den Sänger, der auch Ziehharmonika spielt, aufmerksam.

Bei uns spielt er heute live auf.