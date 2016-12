Die Barbara Karlich Show Was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin

hatte im Zuge ihrer plötzlichen Erblindung und der damit verbundenen Operation eine Nahtoderfahrung, die sie für ihr Leben geprägt hat - und zwar so sehr, dass sie am liebsten gar nicht mehr ins Leben zurückgekehrt wäre. Während andere durch eine solche Situation in Panik geraten, hat sich die Powerfrau auf das Wesentliche konzentriert und ihre Wertigkeiten vollkommen verändert. "Ich wurde ein anderer Mensch", erzählt sie. "Ich war auch im Geschäftsleben immer schon stark gewesen, doch aufgrund meiner Erblindung musste ich mich mit vielen neuen Begebenheiten arrangieren." Wie Dagmar diesen steinigen Weg, von der Nahtoderfahrung bis hin zum Alltag eines blinden Menschen gemeistert hat, erfahren wir in der heutigen Sendung.

Stanja, 42, Wahrsagerin aus Kärnten,

hat ihrem großen Vorbild, einer Ballerina namens Aneschka, an deren Sterbebett versprochen, die wahre Liebe in ihrem Leben zu finden. "Denn sie hat zu mir gesagt, dass nichts im Leben ist wichtiger ist, als diesen einen Menschen zu finden." Die selbsternannte 'Hexe' hatte auf ihrer Suche nach der großen Liebe tragische, aber auch wertvolle Erlebnisse, die aus ihr eine selbstbewusste und starke Frau gemacht haben. So hat sie ihr Lebensweg unter anderem in die Prostitution getrieben. Doch gerade im Nachtclub fand Stanja ihre große Liebe. "Unsere Liebesgeschichte erinnert ein bißchen an den Hollywoodfilm 'Pretty Woman', meint Stanja.