Zeit im Bild

Russischer Botschafter in Ankara erschossen / UNO entsendet Beobachter nach Aleppo, dazu eine Analyse von Andreas Pfeiffer / FPÖ kooperiert mit Putin-Partei / Wahlmänner-Treffen in den USA / IWF-Chefin schuldig gesprochen, aber keine Strafe / Peter Seisenbacher ist zum Missbrauchs-Prozess nicht erschienen / Medizinische Sensation im Donauspital / Zsa Zsa Gabor gestorben / Neue Tierarten in Asien entdeckt.