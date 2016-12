IM ZENTRUM Österreich auf der Couch

Das Jahr 2016 wird in Österreich vor allem wegen des nie dagewesenen Wahlkampfs in Erinnerung bleiben – ein Duell, das offen gelegt hat, welcher Riss durch die Gesellschaft geht. Welchen Anteil hat die Politik an dieser Spaltung, welchen Anteil haben Medien und soziale Netzwerke? Was tun gegen zunehmende soziale Ungerechtigkeit, Angst vor Fremdem und Hass im Netz? Haben wir alle Grund zur Sorge oder reden wir unser Land selbst schlecht? Ingrid Thurnher lädt bekannte Persönlichkeiten ein, die Republik auf die Couch zu legen und gemeinsam nach einem Befund und Lösungsansätzen für das Land zu suchen.



Irmgard Griss

ehem. Präsidentschaftskandidatin



Rudolf Taschner

Mathematiker und Essayist



Vea Kaiser

Schriftstellerin und Kolumnistin



Robert Misik

Journalist u Autor



Ali Mahlodji

Unternehmer





