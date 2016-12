Es ist der größte Finanzskandal der zweiten Republik. Eine kleine Provinzbank hat Österreich einen Schaden von mindestens zehn Milliarden Euro verursacht, und jetzt will niemand dafür verantwortlich sein.

Ein Untersuchungsausschuss im Parlament hätte restlos klären sollen, in welche dunklen Kanäle das Geld der Österreicher geflossen ist, doch dort blieb vieles unbeantwortet.

Auf humorvolle Art und Weise wird das Prinzip der faulen Kreditvergabe in der Hypo erklärt, während Begegnungen mit Opfern und Tätern uns an die tragische Zerstörungskraft des Milliardengrabs heranführen.

