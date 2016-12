Brieflos Show

Die wöchentliche Show mit Peter Rapp!

Die Chance bis zu € 100.000,-- am Brieflos-Rad zu erdrehen, haben diesmal Herr Wilhelm Hummer und Frau Ernestine Linsbauer. Zusätzlich können drei Gäste aus dem Publikum beim aktuellen Wochenquiz bis zu € 1500,-- gewinnen.

Diesmal im Studio das WildbachTrio mit dem Titel: "Weihnachten dahoam is am schensten"