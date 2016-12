ZIB

Evakuierungen in Aleppo laufen wieder an / Kroatische Polizei befreit 67 Flüchtlinge aus Kleintransporter / Team Stronach sucht neuen Namen und will wieder bei Wahl antreten / Venezuela verschiebt umstrittene Bargeld-Reform / Hirscher holt vierten Sieg in Folge in Alta Badia