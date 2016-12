ZIB

UNO-Sicherheitsrat berät über internationale Beobachter für Aleppo / Erste Festnahmen nach Terroranschlag in der Türkei / Team-Stronach Klubobmann in der ORF-Pressestunde / Neues Buch des rumänischen Schrifstellers Norman Manea / Schweizerin Lara Gut gewinnt Damen Super-G in Val d‘Isere