Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich Kostbar und schützenswert - Boden in Niederösterreich

Täglich werden in Österreich rund 20 Hektar Bodenfläche verbaut - das entspricht einer Größe von 30 Fußballfeldern. Setzt sich die so genannte Versiegelung des Bodens in diesem Ausmaß weiter fort, ist in 200 Jahren die gesamte Agrarfläche Österreichs zubetoniert. Ein "Österreich-Bild am Sonntag" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich dokumentiert die ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Errichtung weiterer Einkaufszentren, Industriehallen oder Siedlungsbauten auf den Boden: Landschaften werden zerschnitten, Ortskerne veröden. Der Rückgang der Landwirtschaft führt darüber hinaus zu einer weiteren Zersiedelung der Regionen - und zu erhöhten Aufwendungen der Gemeinden für die Infrastruktur.