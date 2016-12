Zeit im Bild

Russland blockiert Entsendung von UNO-Beobachtern nach Aleppo / Veheerender IS-Anschlag im Jemen / Flüchtlings-Rückführungen nach Kroatien liegen derzeit auf Eis / Team Stronach sucht neuen Namen und will wieder bei Wahl antreten / US Präsident Trump bildet ein Kabinett der Superreichen / Massive Proteste in Spanien gegen Regierung Rajoy / EU will europäischen Sozialdienst für junge Menschen forcieren / Tina Blau – Ausstellung in Wiener Belvedere / Datenschützer warnen vor „datenhungrigem“ Spielzeug