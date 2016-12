Alle unter eine Tanne

Absolute Ehrlichkeit ist laut Paartherapeutin Elli der Schlüssel zum Glück in einer Beziehung. Sie selbst nimmt es mit der Wahrheit allerdings nicht so genau. Das rächt sich! Herrlich schwungvolle, hochkarätig besetzte Weihnachtskomödie mit viel Charme, Witz und Tiefgang. In den Hauptrollen glänzen Gaby Dohm ('Um Himmels Willen') und Michael Gwisdek ('Eins ist nicht von dir') als eigenwilliges Ex-Ehepaar.



Drei Jahre sind seit der Scheidung von Elli und Robert vergangen. Beide haben mittlerweile längst neue Beziehungen, nur unter dem Christbaum soll alles lieber beim Alten bleiben. Vermeintlich glücklich liiert inszenieren sie für ihre Kinder eine schöne heile Welt, in der die Trennung großzügig unter den Tisch gekehrt wird. Dumm nur, dass die neuen Partner Chrissi und Micha die Schmierenkomödie satt haben und beschließen, das ewige Versteckspiel ein für alle Mal zu beenden.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)