Mit der Neuinszenierung von Ralph Benatzkys musikalischem Lustspiel "Axel an der Himmelstür" ist der Volksoper Wien diesen Herbst ein großer Wurf gelungen, der ORF zeigt nun die Erfolgsproduktion in einer Aufzeichnung unter der Regie von Felix Breisach.

Ralph Benatzkys Lustspiel wurde 1936 im Theater an der Wien uraufgeführt und machte die junge Zarah Leander über Nacht zum Star. Mit dem untypischen Kontra-Alt der Diva, dem Spielort Hollywood und mit Schlagern wie "Gebundene Hände" kam noch einmal belebender Wind in das Genre der Operette.

Auch das erfolgreiche Revival an der Volksoper erinnert an die Glanzzeit von Hollywood, als Screwball Comedies ihre Hochblüte erlebten und wasserstoffblonde Diven in ihren Seidenkleidern für aufreizende Erotik sorgten. Auch die große, geschwungene Freitreppe (Bühnenbild von Sam Madwar) steht wie ein Zitat aus Filmen von Busby Berkely auf der Volksopern-Bühne.