Columbo - Etüde in Schwarz ("Columbo - Etüde in Black")

Mit einem wahren Staraufgebot glänzt diese 1972 entstandene Columbo-Folge "Etüde in Schwarz". Peter Falks guter Freund, Schauspieler und Regisseur John Cassavetes, spielt den umschwärmten Dirigenten Alex Benedict, der seine Geliebte ins Jenseits befördert. Gwyneth-Paltrow-Mama Blythe Danner ("Meine Braut, ihr Vater und ich") ist in der Rolle seiner Ehefrau zu sehen.

Leinwandlegende Myrna Loy

Myrna Loy (1902 - 1992) wurde mit der Krimireihe "Der dünne Mann", die 1934 erstmals in die Kinos kam, zum Darling Hollywoods. Als quirlige Ehefrau von William Powells Privatdetektiv spielte sie sich in die Herzen der Zuseher. Powell und Loy wurden mit den Krimikomödien zum Traumpaar Hollywoods, waren aber privat nie zusammen. Myrna Loy war insgesamt viermal verheiratet. Ihren letzten Leinwandauftritt hatte sie 1980 in Sidney Lumets " Sag' mir, was du willst".