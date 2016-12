Seitenblicke

Märchenhaft ging es dieser Tage in der Wiener Hofburg zu. Beim 7. "Energy for Life"-Weihnachtsball wurden 1000 bedürftige Kinder Teil einer modernen Sinderella Geschichte.

*Bei der Aufzeichnung von "Zauberhafte Weihnacht"

Vor zwei Wochen fand in Flachau in Salzburg die Aufzeichnung von "Zauberhafte Weihnacht - Im Land der Stillen Nacht" statt. Mit dabei zahlreiche Stars aus dem In- und Ausland. Zu sehen heute um 20:15 Uhr in ORF 2.