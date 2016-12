Zeit im Bild

Wieder blutiger Anschlag in der Türkei / Weiter Tauziehen um Evakuierungen in Aleppo / Grüne kritisieren „freihändige Vergabe“ der Ministerien / Spritpreise wieder deutlich gestiegen / Verluste durch Frankenkredite steigen / In Venezuela wird auch Bargeld knapp / Papst Franziskus feiert 80. Geburtstag / Generalprobe für „Christmas in Vienna“ / Viele Skigebiete wären ohne Schneekanonen chancenlos