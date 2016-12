Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Wir verraten wer aus der Schlussrunde "Land und Leute Favorit 2016" geworden ist, Krippen mit heimischem Materialien liegen in Vorarlberg im Trend. Heimischer Käse für die Festtage, wir geben Konsumententipps. Und auf einem Bauernhof in Salzburg wird die Adventzeit besonders stimmig – mit besinnlicher Volksmusik.

So ein Käse! Ausgezeichneter Genuss (nicht nur) zur Weihnachtszeit In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich der Käse-Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich verdoppelt; die inländische Jahresproduktion liegt bei 230.000 Tonnen und kann den heimischen Bedarf zum überwiegenden Teil abdecken.



Angeboten werden mehr als verschiedene 400 Käsespezialitäten – die besten werden seit dem Jahr 1996 alljährlich von der AMA Marketing mit dem so genannten „Käse-Kaiser“ ausgezeichnet. Welche Kriterien für die Jury beim Auswahlverfahren besonders wichtig sind, zeigt eine Reportage von „Land und Leute“.



Dazu gibt es wenige Tage vor Weihnachten Tipps von Käseexperten, welche Sorten am besten zu verschiedenen Festtagsmenüs passen.



Kunstvolle Krippen. Aus heimischen Materialien geschnitzte Krippen und Krippenfiguren stehen in Vorarlberg hoch im Kurs. Christl Beer aus Egg im Bregenzerwald erklärt die Besonderheiten des Schnitzerhandwerks und zeigt, wie sie ihre Krippenfiguren aus Zirbenholz entwickelt und herstellt.



“Land und Leute Favorit 2016“. Der „Land und Leute Favorit 2016“ steht fest: Nach drei Vorrunden hatten es ein Gemüsebauer aus dem Burgenland, ein Holzkünstler aus Salzburg und ein Rübenbauer aus Osttirol ins Finale geschafft: „Land und Leute“ präsentiert den vom Publikum des TV-Magazins ermittelten Sieger.





Bäuerliche Klimaschutz-Initiative. Mit einer CO2-Ersparnis von jährlich 1500 Tonnen trägt die Biowärme Gmünd, eine bäuerliche Initiative Kärntner Land- und Forstwirte, aktiv zum Klimaschutz bei.



