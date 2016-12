Die Barbara Karlich Show Treue ist Auslegungssache

Für viele Menschen beginnt Untreue schon, wenn der Partner nur in seiner Fantasie fremdgeht. Andere setzten solche Fantasien in die Tat um und definieren sich trotzdem als treue und verlässliche Partner in einer offenen Beziehung, die auch dem anderen jedes lustvolle Vergnügen von ganzem Herzen gönnen.

Andi, 44, Kaufmann aus Bayern, lebt mit seiner Frau, Melanie, eine offene Ehe. Anstoß dazu war der Umstand, dass sich Melanie vor ein paar Jahren in einen anderen Mann verliebt hat. "Wir haben dann viel geredet und sind übereingekommen, dass für uns das Wichtigste ist, uns selbst und unserer Liebe treu zu bleiben. Sexualität spielt da eher eine untergeordnete Rolle.". Das heißt aber nicht, dass die beiden ständig an fremden Früchten naschen. "Das passiert nicht sehr oft. Wenn es aber passiert, ist es schön zu wissen, dass man das ohne schlechtes Gewissen tun kann. Wir binden einander aber nicht jedes Abenteuer auf die Nase und besprechen das auch nicht am Frühstückstisch vor unseren Kindern." Andi und Melanie sind überzeugt: "ie offene Ehe hat unsere Beziehung gestärkt."